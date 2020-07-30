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"Во время смерти я был жив". Глызин прокомментировал слухи о его кончине

Исполнитель рассказал, что тщательно следит за своим здоровьем.

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Фото © ТАСС / Юрий Самолыго

Певец Алексей Глызин прокомментировал сообщения о его смерти, отметив, что с ужасом читал новости.

Во время смерти я был жив. Если это хайп, то уже совсем за гранью добра и зла. Я этого не понимаю. Даже не знаю, как прокомментировать. Знаете, есть такая примета: "Если тебя похоронили, значит, ты будешь долго жить!" — приводит слова исполнителя "Собеседник".

Певец поделился, что тщательно следит за своим здоровьем и старается достойно выглядеть.

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Артист год работает над сценарием на тему харассмента в мире кино.

Вот сейчас, например, трезвый. Уже плюс большой, — отметил он.

Напомним, ранее в Сети появились сообщения о серьёзных проблемах со здоровьем у певца Алексея Глызина, а затем о его смерти.

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