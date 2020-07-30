"Во время смерти я был жив". Глызин прокомментировал слухи о его кончине

— Во время смерти я был жив. Если это хайп, то уже совсем за гранью добра и зла. Я этого не понимаю. Даже не знаю, как прокомментировать. Знаете, есть такая примета: "Если тебя похоронили, значит, ты будешь долго жить!" — приводит слова исполнителя "Собеседник".