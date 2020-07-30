"Во время смерти я был жив". Глызин прокомментировал слухи о его кончине

Певец Алексей Глызин прокомментировал сообщения о его смерти, отметив, что с ужасом читал новости.
— Во время смерти я был жив. Если это хайп, то уже совсем за гранью добра и зла. Я этого не понимаю. Даже не знаю, как прокомментировать. Знаете, есть такая примета: "Если тебя похоронили, значит, ты будешь долго жить!" — приводит слова исполнителя "Собеседник".
Певец поделился, что тщательно следит за своим здоровьем и старается достойно выглядеть.
Гоша Куценко назвал обвинения в домогательствах пиаром — видеоАртист год работает над сценарием на тему харассмента в мире кино.
— Вот сейчас, например, трезвый. Уже плюс большой, — отметил он.
Напомним, ранее в Сети появились сообщения о серьёзных проблемах со здоровьем у певца Алексея Глызина, а затем о его смерти.