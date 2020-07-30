ФСИН назвала любимую книгу российских заключённых

Роман Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" признан самой любимой книгой у лиц, находящихся в местах лишения свободы. Об этом Лайфу рассказали в пресс-службе ФСИН. Полный рейтинг самых читаемых книг среди осуждённых выглядит следующим образом:

1. "Мастер и Маргарита" (Булгаков)

2. "Преступление и наказание" (Достоевский)

3. "Граф Монте-Кристо" (Дюма)

4. "Война и мир" (Толстой)

5. "Три мушкетёра" (Дюма)

6. "Братья Карамазовы" (Достоевский)

7. "Отверженные" (Гюго)

8. "Тихий дон" (Шолохов)

9. "Анна Каренина" (Толстой)

10. "Воскресение" (Толстой)

Интересно, что в мужских исправительных учреждениях осуждённые чаще отдают предпочтение историческим книгам, приключенческим романам, детективам и фантастике, а в женских колониях больше читают любовные романы.

— Всего в исправительных учреждениях УИС функционирует 1137 библиотек, при них организовано более 700 читальных залов, — добавили в пресс-службе ведомства.