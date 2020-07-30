ФСИН назвала любимую книгу российских заключённых

Роман Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" признан самой любимой книгой у лиц, находящихся в местах лишения свободы. Об этом Лайфу рассказали в пресс-службе ФСИН. Полный рейтинг самых читаемых книг среди осуждённых выглядит следующим образом:
Будут храниться отдельно. Библиотеки должны убрать из общего доступа книги с маркировкой "18+"Среди прочего теперь такие издания будут размещены в отдельном помещении, которое закрывается на ключ.
1. "Мастер и Маргарита" (Булгаков)
2. "Преступление и наказание" (Достоевский)
3. "Граф Монте-Кристо" (Дюма)
4. "Война и мир" (Толстой)
5. "Три мушкетёра" (Дюма)
6. "Братья Карамазовы" (Достоевский)
7. "Отверженные" (Гюго)
8. "Тихий дон" (Шолохов)
9. "Анна Каренина" (Толстой)
10. "Воскресение" (Толстой)
"Анна Каренина" вошла в тройку лучших романов в историиВ топ-100, по версии The Daily Telegraph, включены такие произведения, как "Доктор Живаго", а также "Преступление и наказание".
Интересно, что в мужских исправительных учреждениях осуждённые чаще отдают предпочтение историческим книгам, приключенческим романам, детективам и фантастике, а в женских колониях больше читают любовные романы.
— Всего в исправительных учреждениях УИС функционирует 1137 библиотек, при них организовано более 700 читальных залов, — добавили в пресс-службе ведомства.
Ранее Лайф рассказывал о преподавателе из Петербурга, которая придумала настольную игру по роману "Преступление и наказание". Игрок может стать одним из героев и пройти любой маршрут.