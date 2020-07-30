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ФСИН назвала любимую книгу российских заключённых

Спойлер: "Преступление и наказание" Достоевского лишь на втором месте.

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Роман Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" признан самой любимой книгой у лиц, находящихся в местах лишения свободы. Об этом Лайфу рассказали в пресс-службе ФСИН. Полный рейтинг самых читаемых книг среди осуждённых выглядит следующим образом:

Будут храниться отдельно. Библиотеки должны убрать из общего доступа книги с маркировкой "18+"

Среди прочего теперь такие издания будут размещены в отдельном помещении, которое закрывается на ключ.

1. "Мастер и Маргарита" (Булгаков)

2. "Преступление и наказание" (Достоевский)

3. "Граф Монте-Кристо" (Дюма)

4. "Война и мир" (Толстой)

5. "Три мушкетёра" (Дюма)

6. "Братья Карамазовы" (Достоевский)

7. "Отверженные" (Гюго)

8. "Тихий дон" (Шолохов)

9. "Анна Каренина" (Толстой)

10. "Воскресение" (Толстой)

"Анна Каренина" вошла в тройку лучших романов в истории

В топ-100, по версии The Daily Telegraph, включены такие произведения, как "Доктор Живаго", а также "Преступление и наказание".

Интересно, что в мужских исправительных учреждениях осуждённые чаще отдают предпочтение историческим книгам, приключенческим романам, детективам и фантастике, а в женских колониях больше читают любовные романы.

Всего в исправительных учреждениях УИС функционирует 1137 библиотек, при них организовано более 700 читальных залов, — добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее Лайф рассказывал о преподавателе из Петербурга, которая придумала настольную игру по роману "Преступление и наказание". Игрок может стать одним из героев и пройти любой маршрут.

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