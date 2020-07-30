Песков: Чем меньше американских солдат на европейском континенте, тем спокойнее в Европе

— Но мы никогда не скрывали, что чем меньше американских солдат на европейском континенте, тем спокойней в Европе. Тем более что после прекращения блокового противостояния в Европе реальных угроз нет, а эфемерные можно выдумывать сколько угодно, — сказал представитель Кремля.