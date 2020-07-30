Песков: Чем меньше американских солдат на европейском континенте, тем спокойнее в Европе

Кремль считает решение американских властей вывести часть военных из Германии вопросом двусторонних отношений Вашингтона и Берлина, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
— Но мы никогда не скрывали, что чем меньше американских солдат на европейском континенте, тем спокойней в Европе. Тем более что после прекращения блокового противостояния в Европе реальных угроз нет, а эфемерные можно выдумывать сколько угодно, — сказал представитель Кремля.
Пентагон признал, что перебросит часть солдат из Германии на "сдерживание России"Из этой страны выведут почти 12 тысяч военнослужащих.
Напомним, президент США Дональд Трамп отдал приказ Пентагону сократить присутствие американских военнослужащих в Германии в начале июня. Польша выразила готовность содержать солдат и оплачивать все расходы.