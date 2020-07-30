Психолог объяснил, почему современная молодёжь часто отказывается от учёбы и работы

В России растёт число молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет, которые не намерены получать традиционное образование и работать, поскольку поколение Z отвергает культ потребления и вещизм. Молодёжь в стране всё чаще отказывается от традиционных видов заработка, объясняет клинический психолог Валентин Денисов-Мельников.

— Это своего рода бунт против предыдущего поколения. От образования некоторые молодые россияне тоже отказываются, так как считают, что оно не имеет большого значения. Ведь сегодня можно не тратить четыре года на университет, а окончить трёхмесячные курсы администраторства аккаунтов в Instagram, SMM-специалиста или таргетолога, — сказал он в разговоре с News.ru.

Молодые люди рассчитывают, что такого образования хватит на заработок, достаточный для удовлетворения потребностей. Денисов-Мельников отмечает, что некоторые отказываются от учёбы и работы в пользу блогерства. Этот вид деятельности может приносить огромную прибыль и зачастую не подразумевает общения с людьми воочию. Таким образом, представителям поколения Z удаётся минимизировать прямые контакты с окружающими.

Согласно официальной статистике, в 2018 году в России проживало 14 151 750 человек в возрасте от 15 до 24 лет, из которых 10,17% нигде не учились и не работали. В 2019 году доля таких молодых людей составила 10,6%. Всего от учёбы и работы в прошлом году полностью отказались 51 277 представителей поколения Z.