Бразилия, у которой второе место в мире по распространению коронавируса, открывает воздушные границы

Власти Бразилии решили открыть воздушные границы для иностранцев, сообщает агентство Reuters. При въезде от желающих посетить страну попросят предъявить медицинскую страховку на всё время поездки. Никаких обязательных тестов, подтверждающих отсутствие коронавируса, проходить по прилёте, судя по всему, не придётся.

Отмечается, что запрет на въезд через сухопутные и водные границы остаётся в силе ещё в течение 30 дней.

Напомним, что Бразилия по-прежнему находится на втором месте в мире как по числу заболевших коронавирусом, так и по количеству летальных исходов. За последние сутки число новых выявленных случаев инфекции составило более 69 тысяч, в общей сложности в стране заразилось более 2,5 миллиона человек. Число смертей за всё время эпидемии превысило 90 тысяч.