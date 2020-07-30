Смерть рэпера Энди Картрайта расследуется по статье "Убийство"

Напомним, что, по версии супруги рэпера, Энди Картрайт скончался от передозировки. Такую смерть она посчитала недостойной музыканта, поэтому решила расчленить его тело, а затем инсценировать исчезновение супруга. Части тела женщина упаковала в целлофан, несколько свёртков положила в холодильник, а самые крупные сложила в коридоре. В таком виде они и пролежали около четырёх дней, пока Марина не позвонила знакомому адвокату и не сообщила, что произошло.