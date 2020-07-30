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Смерть рэпера Энди Картрайта расследуется по статье "Убийство"

Следователям предстоит проверить версию супруги участника Versus Battle о том, что он якобы скончался от передозировки.

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Фото © VK / Энди Картрайт

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту обнаружения останков рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко). Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Северной столице.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"), — говорится в сообщении.

Пилила четыре дня. Расчленившая Энди Картрайта жена посчитала смерть рэпера недостойной

Части тела музыканта были обнаружены в пакетах в квартире супругов.

Напомним, что, по версии супруги рэпера, Энди Картрайт скончался от передозировки. Такую смерть она посчитала недостойной музыканта, поэтому решила расчленить его тело, а затем инсценировать исчезновение супруга. Части тела женщина упаковала в целлофан, несколько свёртков положила в холодильник, а самые крупные сложила в коридоре. В таком виде они и пролежали около четырёх дней, пока Марина не позвонила знакомому адвокату и не сообщила, что произошло.

Опубликованы фото из квартиры, где жена расчленила тело Энди Картрайта. Останки она хранила в холодильнике

По предварительным данным, женщина находилась под действием запрещённых веществ и осознала всю трагедию только тогда, когда их действие прекратилось.

По предварительным данным, женщина находилась под действием запрещённых веществ и осознала всю трагедию только тогда, когда их действие прекратилось.

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