Смерть рэпера Энди Картрайта расследуется по статье "Убийство"

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту обнаружения останков рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко). Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Северной столице.
— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"), — говорится в сообщении.
Пилила четыре дня. Расчленившая Энди Картрайта жена посчитала смерть рэпера недостойнойЧасти тела музыканта были обнаружены в пакетах в квартире супругов.
Напомним, что, по версии супруги рэпера, Энди Картрайт скончался от передозировки. Такую смерть она посчитала недостойной музыканта, поэтому решила расчленить его тело, а затем инсценировать исчезновение супруга. Части тела женщина упаковала в целлофан, несколько свёртков положила в холодильник, а самые крупные сложила в коридоре. В таком виде они и пролежали около четырёх дней, пока Марина не позвонила знакомому адвокату и не сообщила, что произошло.
Опубликованы фото из квартиры, где жена расчленила тело Энди Картрайта. Останки она хранила в холодильникеПо предварительным данным, женщина находилась под действием запрещённых веществ и осознала всю трагедию только тогда, когда их действие прекратилось.
По предварительным данным, женщина находилась под действием запрещённых веществ и осознала всю трагедию только тогда, когда их действие прекратилось.