Опубликованы фото из квартиры, где жена расчленила тело Энди Картрайта. Останки она хранила в холодильнике

Telegram-канал Mash на Мойке опубликовал фото из квартиры на Невском проспекте, где проживали рэпер Энди Картрайт (Александр Юшко) со своей супругой Мариной. В ней же произошла и сама трагедия: участник Versus Battle скончался, предположительно, от передозировки, а жена расчленила его тело.

Фото © Telegram-канал Mash на Мойке

Части тела женщина упаковала в целлофан, несколько свёртков она положила в холодильник, а самые крупные сложила в коридоре. В таком виде, по данным Telegram-канала, они и пролежали около четырёх дней, пока Марина не позвонила знакомому адвокату и не сообщила, что произошло.

Ранее Лайф сообщал некоторые подробности случившегося. По предварительным данным, Марина сама находилась под действием запрещённых веществ и осознала всю трагедию только тогда, когда их действие прекратилось. Части тела отправлены на экспертизу. Супругу рэпера допрашивают.