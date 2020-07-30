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Опубликованы фото из квартиры, где жена расчленила тело Энди Картрайта. Останки она хранила в холодильнике

По предварительным данным, женщина находилась под действием запрещённых веществ и осознала всю трагедию только тогда, когда их действие прекратилось.

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Фото © Telegram-канал Mash на Мойке

Telegram-канал Mash на Мойке опубликовал фото из квартиры на Невском проспекте, где проживали рэпер Энди Картрайт (Александр Юшко) со своей супругой Мариной. В ней же произошла и сама трагедия: участник Versus Battle скончался, предположительно, от передозировки, а жена расчленила его тело.

Фото © Telegram-канал Mash на Мойке

Части тела женщина упаковала в целлофан, несколько свёртков она положила в холодильник, а самые крупные сложила в коридоре. В таком виде, по данным Telegram-канала, они и пролежали около четырёх дней, пока Марина не позвонила знакомому адвокату и не сообщила, что произошло.

Ранее Лайф сообщал некоторые подробности случившегося. По предварительным данным, Марина сама находилась под действием запрещённых веществ и осознала всю трагедию только тогда, когда их действие прекратилось. Части тела отправлены на экспертизу. Супругу рэпера допрашивают.

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По его словам, коллега мог уходить в длительные запои, но вот про проблемы с запрещёнными веществами никогда разговоров не было.

Кроме того, мы писали о том, что пара проживала в квартире, принадлежащей брату Марины. Со слов друзей и соседей, они жили мирно, без скандалов и ранее не были замечены в употреблении наркотиков.

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