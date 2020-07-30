Опубликованы фото из квартиры, где жена расчленила тело Энди Картрайта. Останки она хранила в холодильнике

Telegram-канал Mash на Мойке опубликовал фото из квартиры на Невском проспекте, где проживали рэпер Энди Картрайт (Александр Юшко) со своей супругой Мариной. В ней же произошла и сама трагедия: участник Versus Battle скончался, предположительно, от передозировки, а жена расчленила его тело.
Фото © Telegram-канал Mash на Мойке
Части тела женщина упаковала в целлофан, несколько свёртков она положила в холодильник, а самые крупные сложила в коридоре. В таком виде, по данным Telegram-канала, они и пролежали около четырёх дней, пока Марина не позвонила знакомому адвокату и не сообщила, что произошло.
Ранее Лайф сообщал некоторые подробности случившегося. По предварительным данным, Марина сама находилась под действием запрещённых веществ и осознала всю трагедию только тогда, когда их действие прекратилось. Части тела отправлены на экспертизу. Супругу рэпера допрашивают.
"Не понимаю, как реагировать". Рэпера Ресторатора удивила версия про смерть Энди Картрайта от передозировкиПо его словам, коллега мог уходить в длительные запои, но вот про проблемы с запрещёнными веществами никогда разговоров не было.
Кроме того, мы писали о том, что пара проживала в квартире, принадлежащей брату Марины. Со слов друзей и соседей, они жили мирно, без скандалов и ранее не были замечены в употреблении наркотиков.