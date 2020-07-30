В Подмосковье задержали блогеров, подозреваемых в шантаже полицейского

В Московской области полиция задержала блогеров, которые, по данным правоохранительных органов, занимались вымогательством большой суммы денег у полицейского. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

— В Московской области задержаны видеоблогеры Ян Кателевский и Александр Дорогов, которые подозреваются в вымогательстве 1,5 миллиона рублей у сотрудника полиции, — приводит его слова агентство.

Отмечается, что такую большую сумму от полицейского блогеры требовали за то, что в Сеть не попадёт материал, якобы порочащий честь и достоинство сотрудника. Возбуждено уголовное дело.