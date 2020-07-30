В Подмосковье задержали блогеров, подозреваемых в шантаже полицейского

В Московской области полиция задержала блогеров, которые, по данным правоохранительных органов, занимались вымогательством большой суммы денег у полицейского. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
— В Московской области задержаны видеоблогеры Ян Кателевский и Александр Дорогов, которые подозреваются в вымогательстве 1,5 миллиона рублей у сотрудника полиции, — приводит его слова агентство.
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Отмечается, что такую большую сумму от полицейского блогеры требовали за то, что в Сеть не попадёт материал, якобы порочащий честь и достоинство сотрудника. Возбуждено уголовное дело.
Ранее Лайф рассказывал, что в Петербурге задержали блогера Артёма Тарасова. Он рассказал, что катался с женой и братом-рэпером на яхте, после чего за ними начали преследование пять полицейских катеров.