Порядок медосмотра для водителей решили опять изменить

Минздрав России подготовил проект нововведений, согласно которому в стране могут быть введены новые правила прохождения медосвидетельствования автомобилистов. Детали соответствующего нормативно-правового акта могут появиться уже к концу года, рассказал замминистра здравоохранения Олег Салагай.
— Позиции ведомств близки по ключевым вопросам. Я думаю, что в ближайшее время мы уже сможем этот вопрос обсуждать на уровне конкретного нормативного акта, — приводит его слова РИА "Новости".
Для российских водителей с 1 июля начнут действовать новые правилаИзменения коснутся порядка проведения медосвидетельствования и постановки на учёт тюнинговых машин.
Согласно предложенным изменениям, для того чтобы получить медицинскую справку, необходимо будет сдавать анализы на употребление алкоголя только в том случае, если у нарколога будет достаточно оснований для подозрения заболевания у автомобилиста. Салагай добавил, что работу над инициативой планируется завершить к концу года.
Напомним, новые правила медосвидетельствования водителей Минздрав намеревался ввести ещё в прошлом году, однако это вызвало огромный ажиотаж среди автомобилистов в регионах, а предполагаемый рост стоимости прохождения медкомиссии привёл к гигантским очередям в диспансерах. Президент РФ Владимир Путин назвал новые правила чушью, а Минздрав решил отложить вступление в силу изменений.