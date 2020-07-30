Порядок медосмотра для водителей решили опять изменить

Минздрав России подготовил проект нововведений, согласно которому в стране могут быть введены новые правила прохождения медосвидетельствования автомобилистов. Детали соответствующего нормативно-правового акта могут появиться уже к концу года, рассказал замминистра здравоохранения Олег Салагай.

— Позиции ведомств близки по ключевым вопросам. Я думаю, что в ближайшее время мы уже сможем этот вопрос обсуждать на уровне конкретного нормативного акта, — приводит его слова РИА "Новости".

Согласно предложенным изменениям, для того чтобы получить медицинскую справку, необходимо будет сдавать анализы на употребление алкоголя только в том случае, если у нарколога будет достаточно оснований для подозрения заболевания у автомобилиста. Салагай добавил, что работу над инициативой планируется завершить к концу года.