Названы самые популярные новые сериалы в России

Рекорды домашней кассы. Топ лучших фильмов и сериалов онлайн-кинотеатра Wink Лето продолжается, а значит, всё ещё можно и нужно отдыхать изо всех сил. Причём даже дома. Организовать отдых поможет новый выпуск рубрики COWINK-20, в которой Лайф совместно с Wink рассказывает о самых популярных фильмах и сериалах домашнего проката.