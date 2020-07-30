Названы самые популярные новые сериалы в России

Самым популярным в России сериалом за первую половину 2020 года стала лента режиссёра Егора Анашкина "Зулейха открывает глаза". Об этом свидетельствует статистика сервиса "Кино Mail.ru", составляемая на основе просмотров и оценок пользователей.
В топ-5 любимых сериалов россиян попали также 16-серийная драма о психотерапевте "Триггер", второй сезон ленты "Новый папа" о внутренней жизни Ватикана, "Магомаев" про знаменитого советского исполнителя и российский телесериал "Колл-центр".
Не обделили зрители вниманием и криминальную комедию "Мир! Дружба! Жвачка!", научно-фантастический "Мир Дикого Запада", мини-сериал "Чужак" по произведениям Стивена Кинга, а также сериалы "Патриот" и "Ищейка".
Рекорды домашней кассы. Топ лучших фильмов и сериалов онлайн-кинотеатра WinkЛето продолжается, а значит, всё ещё можно и нужно отдыхать изо всех сил. Причём даже дома. Организовать отдых поможет новый выпуск рубрики COWINK-20, в которой Лайф совместно с Wink рассказывает о самых популярных фильмах и сериалах домашнего проката.
Ранее компания Netflix заявила о работе над приквелом к сериалу "Ведьмак". События в нём будут разворачиваться за 1200 лет до Геральта из Ривии, когда "мир монстров, люди и эльфы слились в одно".