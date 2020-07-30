"Пообщался с людьми и возненавидел их". Каким искусственный интеллект предстал перед вами

Аналитики "Яндекса" исследовали заголовки публикаций в СМИ об искусственном интеллекте, которые попали в "Яндекс.Новости", и выяснили, каким он предстал перед людьми.
Самые яркие заголовки: "Искусственный интеллект — идеальный любовник?", "Искусственный интеллект создал идеальный базилик", "ИИ пообщался с людьми и возненавидел человечество", "Нейросеть хамит и навешивает ярлыки", "Искусственный интеллект видит ожирение землян из космоса".
Судя по заголовкам в медиа, нейросеть уже умеет:
— создавать песни, альбомы, языки, рецепты, стихи, картины, фильмы, рассказы;
— определять рак, возраст, эмоции, болезнь Альцгеймера, пол, преступников, сексуальную ориентацию, коронавирус;
— предсказывать победителя, смерть, будущее, землетрясение, вспышки коронавируса, инсульт, рак, успех фильма;
— находить лекарство, вирусы, антибиотик, кратеры, пришельцев, планеты, людей, двойников, планетную систему, подобную Солнечной;
— помогать врачам, фермерам, ГИБДД, полиции, фотографам, бизнесу, военным, ученым, нейрохирургам, свиноводам.
Кроме того, аналитики дали прогноз насчёт развития искусственного интеллекта — также по заголовкам. В 2119 году он сравняется с человеком, а в 6000-м будет править миром.
Заголовок каждой двадцатой новости об искусственном интеллекте говорит о каком-либо устройстве с ним. Чаще всего это гаджеты, роботы, автомобили или оружие.