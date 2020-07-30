Добро пожаловать в "страну глухих". Россиянам напомнили об опасности музыки в наушниках

Прослушивание громкой музыки в наушниках более трёх часов в день может привести к проблемам со здоровьем. Об этом предупредил замруководителя "Роскачества" Илья Лоевский.
— Если вы каждый день (по несколько часов) будете слушать в наушниках громкую (более 80 децибел) музыку, есть риск попасть "в страну глухих", — говорит он.
Эксперт объясняет, что прослушивание музыки на протяжении более двух часов подряд или более двух-трёх часов ежедневно является огромной нагрузкой для слуха. Звуки силой от 90 и более децибел уже по-настоящему опасны, а уровень шума в наушниках на максимальной громкости составляет примерно 110–130 децибел, подчёркивает Лоевский. Это всё равно что стоять рядом со взлетающим истребителем.
В чём главная проблема AirPods и всех беспроводных наушников? Apple нужно брать пример с XiaomiЧтобы стать массовым, продукт должен быть доступен по цене, если это не iPhone. Беспроводные наушники — главный тренд в индустрии технологий после фитнес-браслетов и смарт-часов. Они популярны, но могли быть ещё более народными. Проблема в том, что бюджетные гарнитуры не соответствуют ожиданиям пользователей.
Ранее главный редактор портала о гаджетах и технологиях DGL.ru Людмила Мурзина поведала, что нужно делать с наушниками, чтобы они как можно дольше работали.