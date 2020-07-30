Добро пожаловать в "страну глухих". Россиянам напомнили об опасности музыки в наушниках

В чём главная проблема AirPods и всех беспроводных наушников? Apple нужно брать пример с Xiaomi Чтобы стать массовым, продукт должен быть доступен по цене, если это не iPhone. Беспроводные наушники — главный тренд в индустрии технологий после фитнес-браслетов и смарт-часов. Они популярны, но могли быть ещё более народными. Проблема в том, что бюджетные гарнитуры не соответствуют ожиданиям пользователей.