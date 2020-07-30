Курс евро превысил 86 рублей, доллар подорожал до 73

Отметим, что рубль начал активно терять свои позиции в последние дни. Только накануне была пройдена отметка в 85 рублей за евро. 24 июля — 83 рубля .

Некоторые аналитики, однако, оптимистично оценивают ситуацию с нефтью, из-за которой в том числе происходят такие колебания. После исторического падения котировок до отрицательных значений из-за пандемии коронавируса эксперты не исключают бума на рынке чёрного золота. По прогнозу одного из них, в ближайшие пять лет цена нефти может достичь 150 долларов за баррель.