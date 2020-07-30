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Курс евро превысил 86 рублей, доллар подорожал до 73

Европейская валюта столько стоила в последний раз в начале апреля.

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Фото © Pixabay

В ходе торгов на Мосбирже курс евро превысил 86 рублей. Вырос и доллар к российской валюте, достигнув отметки в 73 рубля.

Что касается единой европейской валюты, такой курс фиксируется впервые со 2 апреля этого года.

Отметим, что рубль начал активно терять свои позиции в последние дни. Только накануне была пройдена отметка в 85 рублей за евро. 24 июля — 83 рубля.

Некоторые аналитики, однако, оптимистично оценивают ситуацию с нефтью, из-за которой в том числе происходят такие колебания. После исторического падения котировок до отрицательных значений из-за пандемии коронавируса эксперты не исключают бума на рынке чёрного золота. По прогнозу одного из них, в ближайшие пять лет цена нефти может достичь 150 долларов за баррель.

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