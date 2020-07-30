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Ещё 5509 человек с коронавирусом выявили в России за сутки

А в целом по миру зафиксировано уже более 17 миллионов таких случаев.

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Фото © Shutterstock

Данные: оперативный штаб

За минувшие сутки в России выявили ещё 5509 человек с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб. Общее количество за всё время эпидемии достигло 834 499 человек.

За последние сутки в России выявлено 5509 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, из них 1361 случай (24,7%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни, — говорится в сообщении штаба.

Уже несколько дней лидируют по количеству новых случаев Москва, Свердловская область и ХМАО. Далее следуют Санкт-Петербург и Нижегородская область.

За сутки зафиксировано 129 летальных случаев. За время эпидемии от коронавируса в России умерло 13 802 человека. Выписано по выздоровлению за день 9322 человека. Количество таких россиян достигло 629 655 человек.

Число умерших пациентов с коронавирусом в США превысило 150 тысяч

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Напомним, что всего в мире на сегодняшний день было выявлено уже более 17 миллионов человек с коронавирусом. Из них скончались почти 670 тысяч человек. Это сопоставимо с населением большого города.

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