Ещё 5509 человек с коронавирусом выявили в России за сутки

Данные: оперативный штаб

За минувшие сутки в России выявили ещё 5509 человек с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб. Общее количество за всё время эпидемии достигло 834 499 человек.

— За последние сутки в России выявлено 5509 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, из них 1361 случай (24,7%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни, — говорится в сообщении штаба.

Уже несколько дней лидируют по количеству новых случаев Москва, Свердловская область и ХМАО. Далее следуют Санкт-Петербург и Нижегородская область.

За сутки зафиксировано 129 летальных случаев. За время эпидемии от коронавируса в России умерло 13 802 человека. Выписано по выздоровлению за день 9322 человека. Количество таких россиян достигло 629 655 человек.