Арест после пандемии. Приставы и ГИБДД начали рейды на должников

Злостных неплательщиков может ждать суровое наказание.

Как это работает

В 2019 году на трассе М4 "Дон" ФССП совместно с сотрудниками ДПС устроила один из самых результативных рейдов по неплательщикам. За долги по налогам, кредитам, алиментам, услугам ЖКХ и автомобильным штрафам к административной ответственности привлекли более 50 человек. 32 автомобиля арестовали на месте, и весь дальнейший отдых должников был испорчен. Бывший сотрудник ФССП Александр Кусаков отмечает, что с годами результативность ФССП будет только увеличиваться и рейды по автомобилистам будут продолжаться.

Собственника автомобиля можно быстрее опознать в потоке, чем человека с долгами, но без транспорта. Правда, здесь есть одна тонкость — если автомобиль оформлен не на должника, а, например, на родственника, жену или детей, то дорожная камера не распознаёт машину как транспорт должника Александр Кусаков Бывший сотрудник ФССП

Юрист Борис Заруцкий отмечает, что большинство автомобилистов сразу начинают паниковать, если сотрудники ДПС остановили их для проверки документов и предлагают "пробить" документы у судебных приставов.

Большая часть данных, на основании которых сотрудники ДПС останавливают автомобили на дороге, передаётся им приставами. Своеобразная "ориентировка" на должника, под которую могут попасть автомобили той же марки, модели и цвета, что и у должника. Поэтому если долгов нет, но инспектор настойчиво предлагает пройти проверку по базам, то, скорее всего, для этого у сотрудников есть основания Борис Заруцкий Юрист

Права и обязанности сторон

Процедурно проверка долгов по базам устроена крайне просто. Паспортные данные, госномер автомобиля и свидетельство о регистрации проверяются через специализированные базы ФССП. Любопытный факт — внутренние базы данных органов не всегда синхронизированы с официальными сайтами. Другими словами — если долгов и судебных решений нет на сайте ФССП, то это не значит, что их не существует. Возможно, они есть, просто конечному пользователю не видны. Проблемой приставов, по словам адвокатов и специалистов по защите прав должников, это не является — раз образовался долг, то виноват тот, кто его допустил. Для того чтобы избежать неприятностей на дороге, не будет лишним проверить себя и родственников по специальному разыскному реестру ФССП, который доступен по этой ссылке.

Остановка автомобиля на дороге, проверка документов водителя и попытка "принудительно взыскать" материальные ценности по исполнительному листу жёстко регламентированы, и приставы, равно как и инспекторы ДПС, хорошо знают, что можно делать, а чего делать категорически нельзя. Адвокат Сергей Самсонов отмечает, что законодательная часть исполнительного производства устроена таким образом, что арестовать на дороге сотрудники ДПС и приставы не могут автомобиль нескольких категорий водителей.

Забрать автомобиль у должника нельзя, если у него имеется инвалидность, если его автомобиль является единственным средством для зарабатывания денег — например, водитель зарабатывает на жизнь работой в такси. Но всё зависит от суммы штрафа. Ареста и изъятия можно избежать, а вот поездка на "ответственное хранение" на временную стоянку уже практикуется. Это значит, что, пока на должника в территориальных органах будут оформлять все необходимые документы, машина будет стоять на стоянке. Длиться это может от нескольких часов до пары дней Сергей Самсонов Адвокат

При этом Самсонов отметил, что под "целевую аудиторию" рейдов всё чаще попадают каршеринговые машины.

Каршеринг не считается личным транспортом, и оформлена машина на организацию. Кто находится за рулём — непонятно. Инспектор может потребовать показать права и даже паспорт, а вот открытое в телефоне приложение показывать можно по настроению. Если нет желания общаться с инспекторами и есть определённый уровень вежливости и тактичности, можно открыть приложение, чтобы сотрудник ДПС мог свериться с данными. Но просьба открыть что-то в телефоне и показать в суде может трактоваться как превышение должностных полномочий Сергей Самсонов Адвокат

Какие ваши доказательства

Главное, что нужно делать при общении с сотрудниками ДПС во время совместных рейдов с приставами, — это сохранять спокойствие. Первое, что должен сделать инспектор после остановки, — это вежливо СПРОСИТЬ водителя, не возражает ли он против проверки документов по базам ФССП. Такой практике больше пяти лет, однако в зависимости от уровня подготовки инспектора такие предложения могут трактоваться по-разному.

Юрист Сергей Самсонов отмечает, что если сотрудник ставит водителя перед фактом проверки, то нелишним будет позвонить в службу собственной безопасности МВД.

Любой инспектор должен вести себя корректно. Их главная задача — обеспечение безопасности дорожного движения. Если инспектор просто берёт и отдаёт документы приставу, который, кстати, может в это время стоять рядом, — это уже превышение должностных обязанностей, по которому Управление собственной безопасности МВД может начать проверку Сергей Самсонов Адвокат

Юристы отмечают, что после согласия на проверку документов нужно быть готовым к тому, что во внутренней базе приставов, которая обновляется лучше и чаще публичных, могут всплыть старые штрафы трёх-пятилетней давности. На этом этапе может начаться целый перформанс, в рамках которого приставы могут даже потребовать описи имущества. Но юристы отмечают, что законности в таких действиях не слишком много и в большинстве случаев идёт психологическая игра — сломается должник или нет.

Адвокат Владислав Сулейманов отмечает, что для изъятия любого имущества, принадлежащего должнику, должны быть веские основания.

Главное, что нужно знать, — сумма долга должна быть соразмерна стоимости имущества. Иными словами, если за штраф в пять тысяч рублей приставы требуют выложить телефон, то смело можно отказываться. С автомобилем та же самая история. Никто не может арестовать ваш автомобиль, если речь не идёт о долге в миллион рублей. Потраченное время, конечно, никто не вернёт, но и проводить какие-то манипуляции с имуществом приставы не имеют права Владислав Сулейманов Адвокат

Главное, по словам Сулейманова, не подписывать никаких документов на месте проведения рейда.

Требуйте, чтобы все бумаги вам присылали по месту прописки. У приставов должно быть подтверждение, что вы или члены вашей семьи были информированы о наличии исполнительного производства. Если этих доказательств нет — их должны присылать заказным письмом по месту прописки или проживания Владислав Сулейманов Адвокат

Важно помнить о главном: с момента получения постановления об исполнительном производстве у любого потенциального должника есть 10 дней на его обжалование. Этими нормами в большинстве случаев пренебрегают по незнанию, однако именно 10-дневный срок, даже в том случае, если постановление вручается прямо на дороге, гарантирует неприкосновенность вероятного должника здесь и сейчас. Арест автомобиля и требование предоставить что-либо в залог незаконны, и о таком поведении необходимо сообщать в прокуратуру.

Усложнение жизни приставам (и самому себе заодно) через скандал и оскорбления — плохая идея, от которой лучше сразу отказаться. А вот знание норм и законов поможет сберечь время. Главное, что нужно помнить при разговоре с приставами: право на проведение рейдов ФССП имеет только в рабочие будни, с восьми утра до 22 часов вечера. В любые другие дни остановка и проверка невозможны. Другая особенность состоит в том, что привлечь должника к ответственности может только территориальный пристав из того же региона, где прописан потенциальный клиент судебной системы.