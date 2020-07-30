Диетолог предупредила об опасности алкогольных коктейлей с газировкой

Алкогольные коктейли, разбавленные газированными напитками, могут быть весьма опасными для организма. Об этом рассказала врач-диетолог Анна Белоусова.

— Даже если это обычная минералка, [коктейль] бывает очень коварен, потому что газация воды усиливает всасывание алкоголя в кровь. Кроме того, есть здесь и отсроченный эффект, когда коктейль пьётся легко, а опьянение наступает неожиданно и оказывается крайне тяжёлым, — рассказала Анна Белоусова в беседе с "Вечерней Москвой".

Не менее опасными являются коктейли крепкого алкоголя с пивом, так как помимо газированности пенного напитка опасность представляет и то, с чем его смешивают. Например, вкус водки под слоем плотного тёмного пива почувствовать практически невозможно, а вот опьянение от таких коктейлей гораздо сильнее, чем можно ожидать. Также, по словам Белоусовой, не стоит злоупотреблять сладким алкоголем, который своим вкусом перекрывает не только крепость, но и плохое качество.