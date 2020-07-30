Ещё 1471 пациент вылечился от коронавируса в Москве

В Москве выздоровел ещё 1471 пациент после прохождения лечения от коронавирусной инфекции нового типа. Об этом сообщила вице-мэр столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
— За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровел ещё 1471 пациент. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 177 908, — уточнила заместитель мэра.
Голикова рассказала, когда начнётся производство двух вакцин от коронавирусаОдну их них разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вторую — государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор".
Ранее сегодня сообщалось, что число случаев заражения CoViD-19 в мире превысило 17 миллионов, умерли 667 011 инфицированных. За время эпидемии выздоровели 9 948 163 человека.