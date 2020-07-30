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Ещё 1471 пациент вылечился от коронавируса в Москве

С начала эпидемии CoViD-19 полностью побороли почти 178 тысяч человек.

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Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов

В Москве выздоровел ещё 1471 пациент после прохождения лечения от коронавирусной инфекции нового типа. Об этом сообщила вице-мэр столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровел ещё 1471 пациент. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 177 908, — уточнила заместитель мэра.

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Одну их них разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вторую — государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор".

Ранее сегодня сообщалось, что число случаев заражения CoViD-19 в мире превысило 17 миллионов, умерли 667 011 инфицированных. За время эпидемии выздоровели 9 948 163 человека.

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