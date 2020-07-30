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Коляску отбросило в кювет. В Перми автомобиль сбил мать и четверых детей

На месте происшествия валяются три покорёженных велосипеда и коляска.

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Видео © ГУ МВД России по Пермскому краю

На улице Ракитной в Перми автомобиль Ford Focus сбил женщину и её четверых детей. Как сообщает краевое ГУ МВД России, один из пострадавших малышей находится в реанимации.

43-летняя мать и четверо её малолетних детей, трое из которых были на велосипедах, а один в коляске, пересекали проезжую часть в неустановленном месте. В результате ДТП все дети с травмами различной степени тяжести госпитализированы, — уточнили в управлении.

Мать, которая переводила детей через дорогу, привлекут к административной ответственности по статье "Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних". Также полицейские завели уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшим по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

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Самому виновнику аварии только недавно исполнилось 18 лет.

Ранее под Волгоградом обнаружили автомобиль, который вылетел в оросительный канал. В результате ДТП погибло восемь человек, в том числе трое детей.

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