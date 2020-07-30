Старушка дважды "воскресала" на собственных похоронах. Её близкие уверены, что вмешались духи

В Зимбабве в провинции Северный Матабелеленд 99-летняя старушка дважды "воскресала", когда её пытались похоронить. Об этом сообщает Bulawayo 24.

Пожилая женщина долго болела и даже перенесла инсульт. Однажды ночью родственники обнаружили, что она не дышит, и стали готовиться к похоронам. Однако во время погребения "покойница" вдруг задышала, чем шокировала всех присутствующих. Обряд немедленно остановили.

На следующий день старушка вновь перестала подавать признаки жизни, её тело стало холодным. Но история повторилась — на собственных похоронах женщина "ожила". Близкие отвезли её в больницу, а сами задумались о том, чтобы обратиться к колдунам. Однако спустя время жительница Зимбабве действительно умерла.