Старушка дважды "воскресала" на собственных похоронах. Её близкие уверены, что вмешались духи

В Зимбабве в провинции Северный Матабелеленд 99-летняя старушка дважды "воскресала", когда её пытались похоронить. Об этом сообщает Bulawayo 24.
Пожилая женщина долго болела и даже перенесла инсульт. Однажды ночью родственники обнаружили, что она не дышит, и стали готовиться к похоронам. Однако во время погребения "покойница" вдруг задышала, чем шокировала всех присутствующих. Обряд немедленно остановили.
"Чей прах мы хранили?" В Эквадоре коронавирусная пациентка "воскресла" и попросилась домойЖенщина провела в коме три недели. За это время её успели признать мёртвой.
На следующий день старушка вновь перестала подавать признаки жизни, её тело стало холодным. Но история повторилась — на собственных похоронах женщина "ожила". Близкие отвезли её в больницу, а сами задумались о том, чтобы обратиться к колдунам. Однако спустя время жительница Зимбабве действительно умерла.
Директор местной больницы объяснил такие "воскрешения" тем, что пожилая женщина была без сознания и с очень слабым сердцебиением, поэтому старушку приняли за покойницу. А её родственники уверены, что здесь не обошлось без вмешательства духов.