Первый тест Сафронова на CoViD-19 оказался отрицательным

Первый тест советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова на коронавирус показал отрицательный результат. Об этом сообщили в Общественной наблюдательной комиссии. Через два дня придут результаты второго тестирования, а пока Сафронов продолжает находиться в СИЗО "Лефортово".

— Иван Сафронов по-прежнему находится в изоляторе с подозрением на коронавирус. Пришёл его первый анализ, он отрицательный. Сейчас ждут второго, он будет готов через два дня, — рассказали в ОНК РИА "Новости".