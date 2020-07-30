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Первый тест Сафронова на CoViD-19 оказался отрицательным

Коронавирус у него заподозрили несколько дней назад.

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Фото © LIFE

Первый тест советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова на коронавирус показал отрицательный результат. Об этом сообщили в Общественной наблюдательной комиссии. Через два дня придут результаты второго тестирования, а пока Сафронов продолжает находиться в СИЗО "Лефортово".

Иван Сафронов по-прежнему находится в изоляторе с подозрением на коронавирус. Пришёл его первый анализ, он отрицательный. Сейчас ждут второго, он будет готов через два дня, — рассказали в ОНК РИА "Новости".

У Сафронова в СИЗО заподозрили коронавирус

Бывший журналист обвиняется в госизмене.

Напомним, советника главы корпорации "Роскосмос" Ивана Сафронова задержали утром 7 июля. ФСБ подозревает его в передаче секретных сведений чешским спецслужбам. При этом генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин заявил, что у его советника не было доступа к секретной информации. Суд арестовал Сафронова на два месяца, вины он не признал.

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