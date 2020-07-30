Пилила четыре дня. Расчленившая Энди Картрайта жена посчитала смерть рэпера недостойной

Известный украинский рэпер, участник Versus Battle Энди Картрайт (Александр Юшко) умер ещё 25 июля. Обнаружившая его тело супруга Марина решила, что такая смерть недостойна для музыканта, и решила расчленить тело, этим она и занималась следующие четыре дня. Такую версию, как сообщает источник Лайфа, озвучивает сама женщина.
По его данным, жена Картрайта рассказала о произошедшем адвокату, которая, приехав в квартиру супругов и увидев масштаб происшествия, попросила вызвать полицию. По предварительным данным, Марина сама находилась под действием запрещённых веществ и осознала всю трагедию только тогда, когда их действие прекратилось. Части тела отправлены на экспертизу. Супругу рэпера допрашивают.
Угрожал убить, если не помирятся. Лайф узнал подробности расправы петербуржца над женойСледователи полагают, что к совершению преступления подозреваемый готовился заранее.
Это уже третья жуткая история с расчленением в Санкт-Петербурге. Ранее там было найдено туловище девушки без головы, рук и ног. По подозрению в расправе задержали супруга убитой. По данным следствия, мужчина поссорился с женой и в ходе конфликта ударил её по голове топором несколько раз. После этого он отрубил голову, верхние и нижние конечности супруги и спрятал их в чемодане. Туловище девушки он выбросил из окна квартиры. Лайф узнал подробности расправы петербуржца над женой. Мужчина угрожал возлюбленной убийством. На допросе он сознался в совершении преступления и заплакал. Суд арестовал его на два месяца.
А ещё сейчас продолжается суд над доцентом-расчленителем Соколовым, который убил свою аспирантку.