Названы возможные причины и сроки второй волны коронавируса в России

Учёные прогнозируют, что вторая волна коронавируса может прийти с началом учебного года — в сентябре, так как иногородние студенты начнут возвращаться в мегаполисы. Об этом пишут "Известия".

По прогнозам экспертов СПбПУ, сделанным с помощью методов математического моделирования, число заболевших в Москве и Санкт-Петербурге в период с 10 по 14 сентября может вырасти на 15–20%.





— На мой взгляд, необходимо, чтобы все иногородние студенты, приезжая, проходили обязательное тестирование или — в качестве более строгой меры — двухнедельный карантин, — отметил проректор по перспективным проектам СПбПУ Алексей Боровков.

По его оценке, вторая волна CoViD-19 будет не такой масштабной, как первая — в марте и апреле. Но она в первую очередь может нанести удар по возрастным преподавателям университетов, так как они находятся в группе риска. Боровков считает, что, возможно, вузам стоит сохранить онлайн-формат обучения в случае с такими педагогами.