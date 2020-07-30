На Кубани пятилетняя девочка уснула и уплыла на надувном лебеде в открытое море

Фото © ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

В Краснодарском крае пятилетнюю девочку унесло в открытое море на надувном матрасе в виде лебедя. За уплывающей вдаль малышкой сначала бросился вплавь отец, а затем и спасатели на катерах.

ЧП произошло на Ясенской Косе на восточном побережье Азовского моря. Малышка вздремнула и даже не заметила, что её лебедь отплывает далеко от берега. Находившийся рядом отец, заметив происходящее, бросился в море. А очевидцы позвонили в МЧС. Спасатели сначала подобрали отца ребёнка, затем и её саму.

— Девочку нашли спасатели "Кубань-спаса" на надувном матрасе на расстоянии трёх километров от берега. Ребёнок все это время спал на матрасе. Медицинская помощь девочке не потребовалась, — рассказали в региональном ГУ МЧС России.