Huawei обогнала Samsung и Apple и стала лидером на рынке смартфонов

По данным исследователей, китайский поставщик за последние три месяца отгрузил 55,8 млн устройств, что на 5% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. Большая часть продаж Huawei (около 70%) пришлась именно на Китай.

Samsung расположилась на второй строчке. Южнокорейская компания реализовала 53,7 млн смартфонов, что на 30% меньше, чем было во втором квартале 2019 г. Apple традиционно заняла третье место.