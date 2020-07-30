Huawei обогнала Samsung и Apple и стала лидером на рынке смартфонов

По данным исследователей, китайский поставщик за последние три месяца отгрузил 55,8 млн устройств, что на 5% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. Большая часть продаж Huawei (около 70%) пришлась именно на Китай.
Петля на горле Huawei сдавливается. Что происходит с китайским IT-гигантом в России и остальном миреСША ограничивают въезд в страну для сотрудников китайских IT-компаний. Великобритания в последний момент отказалась от услуг Huawei в развёртывании 5G. Рассказываем, как торговая война продолжает давить на Huawei и какие у компании перспективы.
Samsung расположилась на второй строчке. Южнокорейская компания реализовала 53,7 млн смартфонов, что на 30% меньше, чем было во втором квартале 2019 г. Apple традиционно заняла третье место.
Несмотря на большой успех, аналитики Canalys сомневаются, что Huawei долго просидит на вершине Олимпа. Главная проблема — Европа. В этом регионе доля китайского вендора стремительно тает. Если во втором квартале 2019 г. вендор занимал 22%, то в этом году у него осталось только 16%.