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"Не понимаю, как реагировать". Рэпера Ресторатора удивила версия про смерть Энди Картрайта от передозировки

По его словам, коллега мог уходить в длительные запои, но вот про проблемы с запрещёнными веществами никогда разговоров не было.

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Фото © Instagram / restoratorvs

Основатель Versus Battle Ресторатор (Александр Тимарцев) подтвердил новость о смерти 30-летнего рэпера Энди Картрайта и признался, что его шокировали предположения о наркозависимости музыканта. Он также заявил, что Александр Юшко был очень крутым рэпером, который "фантастически профессионально" работал с текстом.

Про наркотики для меня большая новость, потому что никогда в моём присутствии об этом даже не говорилось. Плюс люди, с которыми он общался гораздо плотнее, также это не подтверждали. Мы говорим не только про тяжёлые наркотики, но и про траву, — сказал Ресторатор в разговоре с "Известиями".

А вот о проблемах Картрайта с алкоголем коллега по цеху знал. По словам основателя Versus Battle, Юшко мог уходить в длительные запои, но благополучно выходил из них и продолжал работать. Сейчас рэпер намерен узнавать подробности и собирать средства для родителей умершего.

Большая утрата для рэпа, большая утрата для меня лично. Пока не понимаю, как на это реагировать. Очень грустно это всё! Покойся с миром, брат! — заключил Тимарцев.

В Петербурге нашли расчленённое тело рэпера Энди Картрайта. Задержана его жена

По предварительным данным, она сначала хотела избавиться от трупа, но затем передумала и позвонила адвокату.

Расчленённое тело Энди Картрайта обнаружили 29 июля вечером в одной из квартир на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. Супруга 30-летнего музыканта задержана. По её версии, известный украинский рэпер умер от передозировки. А она не захотела для любимого такой бесславной кончины и решила избавиться от тела. Марина призналась, что пилила труп мужа четыре дня.

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