"Не понимаю, как реагировать". Рэпера Ресторатора удивила версия про смерть Энди Картрайта от передозировки

Основатель Versus Battle Ресторатор (Александр Тимарцев) подтвердил новость о смерти 30-летнего рэпера Энди Картрайта и признался, что его шокировали предположения о наркозависимости музыканта. Он также заявил, что Александр Юшко был очень крутым рэпером, который "фантастически профессионально" работал с текстом.

— Про наркотики для меня большая новость, потому что никогда в моём присутствии об этом даже не говорилось. Плюс люди, с которыми он общался гораздо плотнее, также это не подтверждали. Мы говорим не только про тяжёлые наркотики, но и про траву, — сказал Ресторатор в разговоре с "Известиями".

А вот о проблемах Картрайта с алкоголем коллега по цеху знал. По словам основателя Versus Battle, Юшко мог уходить в длительные запои, но благополучно выходил из них и продолжал работать. Сейчас рэпер намерен узнавать подробности и собирать средства для родителей умершего.

— Большая утрата для рэпа, большая утрата для меня лично. Пока не понимаю, как на это реагировать. Очень грустно это всё! Покойся с миром, брат! — заключил Тимарцев.