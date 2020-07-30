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В Москве полицейские помогли пенсионеру найти два миллиона в его квартире

Следов проникновения чужих в жильё не обнаружили. Так и появилась гипотеза о слишком хорошо спрятанной сумме.

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Фото © Pixabay

Московские полицейские помогли 94-летнему мужчине найти спрятанную в его квартире крупную сумму. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Пенсионер обратился к правоохранителям с заявлением о том, что у него украли два миллиона рублей, спрятанные в кровати под матрасом. Полиция не обнаружила следов проникновения в квартиру. Также пожилой мужчина путался касательно самой пропавшей суммы и того, куда он её всё-таки положил. Сотрудники решили помочь ему найти сбережения.

Неизвестная украла с карты безработного москвича 1,6 миллиона рублей

Женщина представилась сотрудницей банка.

В результате полицейские нашли даже более двух миллионов. Они были спрятаны в шкафу. Мужчина, вероятно, из-за возраста страдает провалами в памяти.

Напомним, ранее Лайф рассказывал про пенсионера, который стал миллионером благодаря ошибке кассирши. Ему просто продали не тот тип билета, который он хотел приобрести.

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