В Москве полицейские помогли пенсионеру найти два миллиона в его квартире

Московские полицейские помогли 94-летнему мужчине найти спрятанную в его квартире крупную сумму. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Пенсионер обратился к правоохранителям с заявлением о том, что у него украли два миллиона рублей, спрятанные в кровати под матрасом. Полиция не обнаружила следов проникновения в квартиру. Также пожилой мужчина путался касательно самой пропавшей суммы и того, куда он её всё-таки положил. Сотрудники решили помочь ему найти сбережения.

В результате полицейские нашли даже более двух миллионов. Они были спрятаны в шкафу. Мужчина, вероятно, из-за возраста страдает провалами в памяти.