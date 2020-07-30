Наркотики не употреблял, но сильно пил. Друзья рассказали о жизни найденного расчленённым рэпера

Погибший рэпер Энди Картрайт (Александр Юшко) вместе с супругой жил в Санкт-Петербурге в квартире её брата, который достаточно хорошо зарабатывает и не живёт в России. Об этом рассказали соседи семьи. Как выяснил Лайф, самого рэпера они считали альфонсом, живущим за счёт жены.

Друзья же Александра рассказали, что семья жила в гармонии и почти не ссорилась. По их словам, музыкант любил выпить и порой даже злоупотреблял алкоголем так, что ему советовали взять себя в руки. На фоне алкоголизма рэпер часто ссорился с тёщей, которая тоже жила с ними в одной квартире. Сидя дома на самоизоляции, рэпер уверял знакомых, что стал пить меньше. О наркотиках речи не было: ни Александра, ни его супругу Марину никогда не замечали за употреблением запрещённых веществ.

У семьи один ребёнок. Сейчас он находится с родственниками супруги умершего.

Напомним, расчленённое тело Александра Юшко, более известного как Энди Картрайт, нашли накануне в одной из квартир в Санкт-Петербурге. Его жена решила, что он скончался от отравления каким-то веществом. Она не хотела такой "бесславной" смерти для Александра, поэтому решила расчленить тело. Она задержана. В полиции Марина призналась, что пилила труп мужа четыре дня. Дело возбуждено по статье "Убийство".