Американца отправили в колонию за нападение на полицейских в Москве. Он зарёкся пить водку

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В Головинском районном суде к девяти годам колонии приговорён студент из Техаса Тревор Рид. Год назад он вёл себя агрессивно на улице, а когда приехали полицейские, оказал им сопротивление при задержании.

Наказание Рид будет отбывать в колонии общего режима. Сторона обвинения просила на восемь месяцев больше. Ему вменялось применение насилия в отношении представителя власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ).

Говоря с журналистами в зале суда, он пообещал больше никогда не пить водку. Сказал: Never again. Проспавшись в участке после задержания, он признавался, что не помнит события последнего дня.

Задержан Рид был на Ленинградском шоссе из-за конфликта с двумя женщинами. Уже в машине полиции американец напал на водителя, порвал его обмундирование. Досталось и напарнику.