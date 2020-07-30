В Кремле прокомментировали решение Google о блокировке "Царьграда" на YouТube

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал безвозвратную блокировку аккаунта телеканала "Царьград" на видеосервисе YouТube, который принадлежит американской корпорации Google. Представитель Кремля полагает, что таких шагов стоит ожидать от любых западных платформ, поэтому доверять им не нужно.

— Выход есть: не зависеть от западных платформ. Любая западная платформа — это частная платформа, которая может вас выкинуть за шкирку в любую секунду. Никаких гарантий и правил нет. С низкой степенью доверия ко всем этим ресурсам надо относиться, — сказал Песков.