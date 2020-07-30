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В Кремле прокомментировали решение Google о блокировке "Царьграда" на YouТube

Там полагают, что нужно научиться не зависеть от западных интернет-платформ.

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Фото © АГН "Москва"

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал безвозвратную блокировку аккаунта телеканала "Царьград" на видеосервисе YouТube, который принадлежит американской корпорации Google. Представитель Кремля полагает, что таких шагов стоит ожидать от любых западных платформ, поэтому доверять им не нужно.

Выход есть: не зависеть от западных платформ. Любая западная платформа — это частная платформа, которая может вас выкинуть за шкирку в любую секунду. Никаких гарантий и правил нет. С низкой степенью доверия ко всем этим ресурсам надо относиться, — сказал Песков.

"Агрессивный монополист". В России предложили ввести санкции против Google

Накануне сервис YouTube заблокировал аккаунт российского телеканала без права на восстановление.

В Google же заявили, что блокировка телеканала была осуществлена в соответствии с законом о санкциях, однако, что именно нарушил "Царьград", там не уточнили. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала решение американской компании "очередным примером политической цензуры и нарушением свободы выражения мнений и принципа равного доступа к информации".

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