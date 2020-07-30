Лайф узнал, кто был за рулём "гелендвагена", протаранившего "газель" ЛДПР в Петербурге

За рулём Mercedes-Benz G-класса, который в Санкт-Петербурге на высокой скорости протаранил сломавшуюся "газель" с символикой ЛДПР, была местная предпринимательница Татьяна С., владевшая несколькими компаниями. Об этом Лайфу сообщил источник.
Также, по его данным, женщина занималась недвижимостью. Сейчас все её компании ликвидированы. Татьяна владеет и самим внедорожником, который влетел в "газель".
Момент столкновения "гелендвагена" и "газели" ЛДПР в Петербурге попал на видеоЭлектронное табло на трассе предупреждало о сломавшемся фургоне.
Напомним, в Санкт-Петербурге Mercedes-Benz G-класса на высокой скорости протаранил сломавшуюся "газель" с символикой ЛДПР, стоявшую на обочине. Её водитель занимался ремонтом. Мужчину госпитализировали в тяжёлом состоянии.