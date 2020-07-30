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Лайф узнал, кто был за рулём "гелендвагена", протаранившего "газель" ЛДПР в Петербурге

Водитель микроавтобуса был госпитализирован в тяжёлом состоянии.

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За рулём Mercedes-Benz G-класса, который в Санкт-Петербурге на высокой скорости протаранил сломавшуюся "газель" с символикой ЛДПР, была местная предпринимательница Татьяна С., владевшая несколькими компаниями. Об этом Лайфу сообщил источник.

Также, по его данным, женщина занималась недвижимостью. Сейчас все её компании ликвидированы. Татьяна владеет и самим внедорожником, который влетел в "газель".

Момент столкновения "гелендвагена" и "газели" ЛДПР в Петербурге попал на видео

Электронное табло на трассе предупреждало о сломавшемся фургоне.

Напомним, в Санкт-Петербурге Mercedes-Benz G-класса на высокой скорости протаранил сломавшуюся "газель" с символикой ЛДПР, стоявшую на обочине. Её водитель занимался ремонтом. Мужчину госпитализировали в тяжёлом состоянии.

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