Лайф узнал, кто был за рулём "гелендвагена", протаранившего "газель" ЛДПР в Петербурге

За рулём Mercedes-Benz G-класса, который в Санкт-Петербурге на высокой скорости протаранил сломавшуюся "газель" с символикой ЛДПР, была местная предпринимательница Татьяна С., владевшая несколькими компаниями. Об этом Лайфу сообщил источник.

Также, по его данным, женщина занималась недвижимостью. Сейчас все её компании ликвидированы. Татьяна владеет и самим внедорожником, который влетел в "газель".