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Путин заявил, что проблемы с экологией в Усолье-Сибирском долгие годы замалчивались

Сейчас объекты хранения отходов химического производства находятся в аварийном состоянии.

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Фото © ТАСС / Никольский Алексей

Проблемы с экологией в городе Усолье-Сибирское в Иркутской области долгое время фактически замалчивались. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства провёл совещание, посвящённое ситуации в этом городе. Он отметил, что экологические проблемы там накапливались ещё с тридцатых годов прошлого века.

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Как уточнила глава ведомства, соответствующее предложение будет направлено на рассмотрение правительства.

На этой территории работало крупное химическое предприятие, и сейчас обстановка такова, что объекты хранения отходов химического производства находятся в аварийном состоянии. Если по-честному сказать, никто этим толком и не занимался никогда, более того, эту проблему, вместо того, чтобы решать, по существу фактически замалчивали, — сказал российский лидер.

Накануне стало известно о создании в СК РФ подразделения, которое займётся расследованием экологических преступлений.

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