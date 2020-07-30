Путин заявил, что проблемы с экологией в Усолье-Сибирском долгие годы замалчивались

Проблемы с экологией в городе Усолье-Сибирское в Иркутской области долгое время фактически замалчивались. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства провёл совещание, посвящённое ситуации в этом городе. Он отметил, что экологические проблемы там накапливались ещё с тридцатых годов прошлого века.

— На этой территории работало крупное химическое предприятие, и сейчас обстановка такова, что объекты хранения отходов химического производства находятся в аварийном состоянии. Если по-честному сказать, никто этим толком и не занимался никогда, более того, эту проблему, вместо того, чтобы решать, по существу фактически замалчивали, — сказал российский лидер.