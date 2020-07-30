В правительстве допустили, что продлят программу льготной ипотеки

В России могут продлить программу льготной ипотеки по ставке не более 6,5%. Пока она действует лишь до конца октября текущего года, однако в случае её востребованности среди населения правительство может рассмотреть вопрос о продлении льгот. Об этом сегодня в ходе рабочего совещания сообщил министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев.

— Если этот продукт будет востребован и действительно будет влиять на рынок и на спрос, то, конечно, это будет таким фундаментом для дискуссии на площадке правительства по продлению этой программы, — приводит слова Якушева ТАСС.