В правительстве допустили, что продлят программу льготной ипотеки

В России могут продлить программу льготной ипотеки по ставке не более 6,5%. Пока она действует лишь до конца октября текущего года, однако в случае её востребованности среди населения правительство может рассмотреть вопрос о продлении льгот. Об этом сегодня в ходе рабочего совещания сообщил министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев.
— Если этот продукт будет востребован и действительно будет влиять на рынок и на спрос, то, конечно, это будет таким фундаментом для дискуссии на площадке правительства по продлению этой программы, — приводит слова Якушева ТАСС.
Решение о продлении программы льготной ипотеки под 6,5% годовых примут осеньюПостановление о её создании премьер Мишустин подписал в апреле.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил выделить из бюджета страны дополнительно два миллиарда рублей на программу льготной ипотеки в сёлах. Он добавил, что в рамках программы льготной ипотеки уже выдано 80 тысяч кредитов на сумму более 200 миллиардов рублей. По его оценке, льготная программа стала одной из самых успешных антикризисных мер.