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Друг рэпера Энди Картрайта — о расчленившей музыканта жене: Хорошая мать и хозяйка

По словам молодого человека, Александр в последнее время находился в России нелегально.

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Видео © LIFE

Супруга украинского рэпера, участника Versus Battle, Энди Картрайта (Александр Юшко) — пример заботливой мамы, которая большую часть времени проводила со своим ребёнком и терпеливо ждала мужа дома во время длительных запоев. Об этом Лайфу рассказал друг погибшего музыканта Александр.

Ни разу не видел её пьяной, ни разу не видел её вообще не в адекватном состоянии. Она всегда сидела с ребёнком. Складывалось впечатление, что она хорошая мать и хозяйка, — говорит собеседник Лайфа.

Рэпер же примерно раз в два месяца уходил в запой, и Марина была вынуждена обзванивать его друзей и приятелей в поисках мужа. Женщина частенько звонила и Александру, но в последнее время искала супруга в другой компании. Собеседник Лайфа говорит, что Энди Картрайт обзавёлся новыми, "неблагополучными друзьями". С ними он частенько и пил.

При этом Александр, как и остальные друзья и коллеги погибшего рэпера, настаивает, что никаких проблем с наркотиками у Энди не было. По его словам, заявления о передозировке — "это полный бред".

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По его словам, коллега мог уходить в длительные запои, но вот про проблемы с запрещёнными веществами никогда разговоров не было.

Расчленённое тело Энди Картрайта обнаружили 29 июля вечером в одной из квартир на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. Супруга 30-летнего музыканта задержана. По её версии, известный украинский рэпер умер от передозировки. А она не захотела для любимого такой бесславной кончины и решила избавиться от тела. Марина призналась, что пилила труп мужа четыре дня. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

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