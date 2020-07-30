Друг рэпера Энди Картрайта — о расчленившей музыканта жене: Хорошая мать и хозяйка

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Супруга украинского рэпера, участника Versus Battle, Энди Картрайта (Александр Юшко) — пример заботливой мамы, которая большую часть времени проводила со своим ребёнком и терпеливо ждала мужа дома во время длительных запоев. Об этом Лайфу рассказал друг погибшего музыканта Александр.

— Ни разу не видел её пьяной, ни разу не видел её вообще не в адекватном состоянии. Она всегда сидела с ребёнком. Складывалось впечатление, что она хорошая мать и хозяйка, — говорит собеседник Лайфа.

Рэпер же примерно раз в два месяца уходил в запой, и Марина была вынуждена обзванивать его друзей и приятелей в поисках мужа. Женщина частенько звонила и Александру, но в последнее время искала супруга в другой компании. Собеседник Лайфа говорит, что Энди Картрайт обзавёлся новыми, "неблагополучными друзьями". С ними он частенько и пил.

При этом Александр, как и остальные друзья и коллеги погибшего рэпера, настаивает, что никаких проблем с наркотиками у Энди не было. По его словам, заявления о передозировке — "это полный бред".