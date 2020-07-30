Смерть, "достойная" рэпера. Что известно об Энди Картрайте, которого в Питере расчленила жена

Страшный удар постиг всех любителей хип-хопа и андерграундной музыки, когда выяснилось, что рэпера Энди Картрайта больше нет в живых. Исполнитель умер ещё 25 июля, и следующие четыре дня жена Марина расчленяла его тело и складывала в пакеты. По её словам, такой конец был достоин известного рэпера и соответствовал его настроению и творчеству.

Фото © "ВКонтакте" / Энди Картрайт

Энди (настоящее имя которого Александр Юшко) родился в небольшом украинском городе в семье музыкантов, поэтому любовь к разнообразной музыке у парня появилась рано. Он много читал — всё, что попадалось под руку и удавалось достать, занимался самбо и играл в шахматы. Позже он окончил педагогический университет по специальности "Английский язык". Но чего-то не хватало, и, только увидев выступление местного рэпера, Энди понял, чего он хочет от жизни.

Фото © "ВКонтакте" / Энди Картрайт

Парень смог прославиться благодаря участию в рэп-батлах Versus и своим жизненным и немного мрачным текстам. Музыкант не считал своё творчество чем-то пугающим и хардкорным, хотя не отрицал, что многим оно может показаться именно таким. Энди был фанатом настоящего андерграунда и мечтал добиться успеха на этом поприще. Это у него получалось хорошо — за свою карьеру парень успел выпустить несколько запоминающихся альбомов.

Фото © "ВКонтакте" / Энди Картрайт

Многие обвиняли исполнителя, что свои хардкорные тексты он пишет под воздействием препаратов. Но Энди всегда отрицал подобные инсинуации. В интервью Versus Battle он признался, что творил всегда трезвым, да и к наркотикам относился очень негативно. Если и выбирать себе отраву, то лучше алкоголь — так считал рэпер. Он считал себя довольно жизнелюбивым, хоть и не слишком любил толпу — в ней он хорошо чувствовал стадность, которая его раздражала.

Фото © Instagram / andrianov_elz и kkkartrait