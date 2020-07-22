Невеста, которую нашли убитой в Москве, терпела побои от возлюбленного и писала об этом в Twitter

После того как в Москве была найдено тело 26-летней девушки с жуткими гематомами и ранами, полиция начала расследование, подозревая в убийстве пропавшего жениха — Александра. Но соседи и родные пары утверждали, что Марина и Александр души друг в друге не чаяли, понимали всё с полуслова и были очень тёплой и гармоничной парой.

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Однако на деле всё оказалось не так. Жених часто избивал Марину по любому поводу, а зачастую и без него. Даже накануне трагедии камеры видеонаблюдения запечатлели момент ссоры между возлюбленными, во время которого Александр наотмашь ударил невесту по лицу. Подруга Марины призналась, что та даже советовалась с ней, как вызвать полицию из-за домашнего насилия, пишет телеграм-канал "112".

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Девушка часто обращалась в больницу с синяками и ушибами, есть даже справка об этом, датированная концом мая. Это был самый расцвет отношений пары, ведь, по словам друзей, Александр и Марина начали встречаться в апреле, познакомившись в строительном магазине, где оба работали. А в мае влюблённые съехались вместе, после чего было решено устроить свадьбу в начале августа.

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