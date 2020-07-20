За счёт чего пыталась прославиться блогерша-сексолог до того, как её тело нашли в московском отеле

27-летняя Анна Амбарцумян прославилась на всю страну благодаря своей блогерской деятельности. Девушка называла себя психотерапевтом, сексологом и даже экстрасенсом

Фото © Instagram / annaambqueen7

Эти качества стали её билетом на телевидение, где блогерша принимала участие в таких передачах, как "Пусть говорят" и "На самом деле", в качестве эксперта

Фото © Instagram / annaambqueen7

Самооценке Анны можно было только позавидовать — девушка считала себя идеально красивой и элитой в сфере психотерапии. Она часто выкладывала жаркие фото, отмечая, что с такой внешностью фотошоп не нужен

Фото © Instagram / annaambqueen7

Девушка очень любила себя и знала себе цену. Она делилась снимками из путешествий, дорогих ресторанов и роскошных отелей. Себя называла королевой, а хейтеров — рабами

Фото © Instagram / annaambqueen7

Её инстаграм, на который подписано 369 тыс. человек, был заполнен фото букетов из 101 розы, которые ей дарили поклонники. На меньшее Анна была не согласна