"Может, у неё с психикой проблемы". Лайф узнал, за что женщина избила девочку на площадке в Петербурге

11-летняя Аманет, которую избила взрослая женщина в одном из дворов Санкт-Петербурга, не сразу рассказала маме о произошедшем. Родители узнали о ситуации от соседей, которые показали видео инцидента. На синяки мама не обратила внимания, так как девочка занимается спортом и ссадины на неё теле — не редкость.

— Я, конечно, была в шоке, спросила у неё, что случилось тогда. Она рассказала, что со своим знакомым мальчиком они сидели на детской площадке и рассматривали, у кого какие рисунки на майках. И в какой-то момент мальчик показал пальцем на ту женщину, — сообщила мама девочки Лайфу.

Аманет рассказала маме, что женщина подошла к ним и начала кричать. Словесная перепалка переросла в драку, которая попала на видео. Девочку отвезли в больницу и зафиксировали её травмы, а мать написала заявление в полицию. Она считает, что у нападавшей могут быть проблемы с психикой, так как её неоднократно замечали за подобными конфликтами. В пресс-службе УМВД по Петербургу Лайфу добавили, что девочке была оказана необходимая медицинская помощь.

— Со слов потерпевшей, телесные повреждения она получила 27 июля во время прогулки на детской площадке у дома 50/2 улице Подвойского вечером от неизвестной женщины. После оказания медицинской помощи девочка была отпущена на амбулаторное лечение, — отметили в главке.

Напомним, видеозапись инцидента появилась в Сети. На ней взрослая женщина отбирает у ребёнка рюкзак, толкает его на землю и откидывает самокат. Девочка поднимается и пытается дать сдачи, но в ответ получает порцию оскорблений в свой адрес.