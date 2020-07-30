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"Ты как разговариваешь, дрянь?" Петербурженка избила девочку на детской площадке — видео

По словам автора ролика, в полицию уже написали заявление.

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Фото © VK / "Весёлый посёлок"

В Санкт-Петербурге на детской площадке в Невском районе неизвестная женщина избила девочку. Видеозапись инцидента опубликована в группе "Весёлый посёлок" в соцсети "ВКонтакте".

По словам автора ролика, ранее нападавшую в этом дворе не видели. Он рассказал, что сначала женщина ругала маленького мальчика из-за того, что он указывал пальцем на рисунок её футболки. Девочка шёпотом объяснила ему, что на людей нужно показывать ладонью, а не пальцем. После этого петербурженка взбесилась.

На записи видно, что женщина отбирает у ребёнка рюкзак, толкает его на землю и откидывает самокат. Девочка поднимается и пытается дать сдачи, но у неё это не выходит.

Ты на кого руку подняла, мразь?! Ты с кем разговариваешь, дрянь?! — кричала во время конфликта женщина.

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Следователи начали доследственную проверку.

Автор видео добавил, что по факту инцидента написано заявление в полицию.

Ранее Лайф сообщал, что в Петербурге ребёнок в день рождения получил черепно-мозговую травму на квесте.

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