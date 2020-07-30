Посол России в Каире назвал условие возобновления авиасообщения с египетскими курортами

Посол России в Египте Георгий Борисенко объяснил, что возобновление авиасообщения со страной зависит от ситуации с терроризмом. Об этом дипломат рассказал в беседе с телеканалом TeN.

Напомним, авиасообщение с Шарм-эль-Шейхом и Хургадой было прекращено в 2015 году после крупнейшей в советской и российской истории авиакатастрофы. Самолёт компании "Когалымавиа" с 217 пассажирами и семью членами экипажа на борту потерпел крушение над Синайским полуостровом. Никто не выжил. В России признали случившееся терактом.

Дипломат отметил, что египетские силовые структуры продолжают антитеррористическую операцию.

— Поэтому приходится принимать во внимание все угрозы, все риски, которые относятся непосредственно к российским гражданам, к России как стране, которая сейчас активно участвует в борьбе с терроризмом в Сирии, — сказал посол.