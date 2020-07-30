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Трамп поблагодарил Россию и страны ОПЕК за сокращение объёмов добычи нефти

Также американский лидер не преминул приписать себе заслуги по заключению сделки.

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Фото © ТАСС / AP Photo / Evan Vucci

Президент США Дональд Трамп поблагодарил Россию, Саудовскую Аравию и Мексику за сокращение объёмов добычи нефти, которое стало возможным благодаря заключению сделки ОПЕК+.

И я хочу поблагодарить ОПЕК, как они это называют, плюс. Это ОПЕК плюс много других стран. Они все собрались вместе и сделали свою работу, и мы ценим помощь каждого, — приводятся слова Трампа на сайте Белого дома.

Белоруссия и Россия согласовали условия поставок российской нефти

Главы правительств двух стран подписали три международных документа.

По словам американского лидера, он сам убедил страны на сокращение добычи после обвала нефтяного рынка.

Ранее в ОПЕК+ согласовали сокращение добычи нефти до августа.

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