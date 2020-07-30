Небольшой дождь ждёт москвичей в четверг

В четверг, 30 июля, в Москве ожидается облачность, небольшой дождь и от 22 до 24 градусов тепла. Об этом сообщает Гидрометцентр.
Ночью похолодает до 12 градусов. В Подмосковье в дневные часы столбики термометров покажут до +26, в ночные — около +10.
Уже в августе. В Гидрометцентре назвали регион с первыми заморозкамиНочью там похолодает до минус одного градуса.
Ветер западный, скорость 10 м/с. Атмосферное давление составит 745 мм рт. ст.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил, почему нынешнее лето в Москве такое дождливое.