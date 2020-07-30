Владельцы отеля в США убрали флаг Норвегии, потому что местные жители путали его с символом конфедератов

Владельцы отеля в небольшом городке Сент-Джонс, штат Мичиган, сняли норвежский флаг, который висел у входа. Всё из-за того, что местные жители путали его с символикой Конфедерации, сообщает Lansing State Journal.

Мини-гостиницей под названием "Скандинавский ананас" (Nordic Pineapple) владеет семейная пара Грег и Кьерстен Оффенбекеры. Они вывесили флаг Норвегии у входа из-за того, что дедушка Кьерстен родом из этой скандинавской страны.

Однако за последнее время отельеры получили не менее десятка писем и комментариев, в которых жители городка высказывали жалобы и обвиняли хозяев в расизме.

Флаг Норвегии (слева) и флаг Конфедерации. Коллаж © LIFE. Фото © Pixabay, © ТАСС / The Bakersfield Californian / ZUMAPRESS.com

Вместе с исчезновением норвежского флага пропал и флаг США, располагавшийся рядом. По словам Грега, явно раздражённого от всей этой ситуации, символика Норвегии и Конфедерации абсолютно непохожи, так как на флаге страны отсутствуют звёзды.