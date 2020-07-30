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США запустили ракету Atlas V с марсоходом на борту

Шестиколёсная научная лаборатория размером с автомобиль. Она обошлась в 2,5 миллиарда евро.

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Кадр из видеотрансляции NASA

В Соединённых Штатах с мыса Канаверал запущена ракета-носитель Atlas V с марсоходом Perseverance на борту. Предполагается, что робот достигнет поверхности Красной планеты 18 февраля следующего года. Он будет работать в кратере Йезеро.

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Климат Красной планеты сильно изменил внешний облик ровера. Тем не менее он продолжает работать, хотя миссия была рассчитана лишь на два года.

Это шестиколёсная научная лаборатория. Размером с автомобиль, но обошлась она в $2,5 млрд. Аппарат оснащён небольшим вертолётом Ingenuity. Он сможет совершить до пяти коротких полётов на высоте до 10 метров над поверхностью. На Perseverance установлены научные инструменты, созданные учёными из Франции, Испании и Норвегии.

Одна из задач марсохода — собрать 40 образцов грунта, которые, как ожидается, через 11 лет на землю вернёт другой аппарат.

Ранее Лайф рассказывал, что случилось с первым марсоходом в истории.

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