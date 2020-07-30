США запустили ракету Atlas V с марсоходом на борту

В Соединённых Штатах с мыса Канаверал запущена ракета-носитель Atlas V с марсоходом Perseverance на борту. Предполагается, что робот достигнет поверхности Красной планеты 18 февраля следующего года. Он будет работать в кратере Йезеро.
NASA показало, что стало с марсоходом Curiosity за 7 лет — фотоКлимат Красной планеты сильно изменил внешний облик ровера. Тем не менее он продолжает работать, хотя миссия была рассчитана лишь на два года.
Это шестиколёсная научная лаборатория. Размером с автомобиль, но обошлась она в $2,5 млрд. Аппарат оснащён небольшим вертолётом Ingenuity. Он сможет совершить до пяти коротких полётов на высоте до 10 метров над поверхностью. На Perseverance установлены научные инструменты, созданные учёными из Франции, Испании и Норвегии.
Одна из задач марсохода — собрать 40 образцов грунта, которые, как ожидается, через 11 лет на землю вернёт другой аппарат.
Ранее Лайф рассказывал, что случилось с первым марсоходом в истории.