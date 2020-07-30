В крови расчленившей рэпера Энди Картрайта жены не нашли наркотиков и алкоголя

Экспертиза не обнаружила следов наркотиков и алкоголя в организме жены рэпера Энди Картрайта, которая расчленила тело умершего мужа, об этом сообщает источник Лайфа.
По словам нашего собеседника, в крови Марины нашли только фенобарбитал, но он содержится и в некоторых лекарствах, например в корвалоле.
Смерть, "достойная" рэпера. Что известно об Энди Картрайте, которого в Питере расчленила женаНедавно в одной из квартир Санкт-Петербурга обнаружили тело популярного рэпера, запакованное по частям в пакеты. Полиция сразу же арестовала жену музыканта, которая и не скрывала своей причастности.
Напомним, расчленённое тело Энди Картрайта — рэпера и участника Versus Battle — обнаружили 29 июля вечером в квартире в Санкт-Петербурге. Супруга 30-летнего музыканта задержана. По её версии, рэпер умер от передозировки, а она не захотела для любимого такой бесславной кончины и решила избавиться от тела. Марина призналась, что пилила труп мужа четыре дня. При этом друзья Картрайта говорят, что он никогда не баловался наркотиками, а вот алкоголь употреблял, а жену музыканта Марину характеризуют как хорошую мать и хозяйку.
Адвокат озвучил две версии, почему жена Энди Картрайта могла расчленить тело рэпераЮрист предполагает, что в этом деле не обойтись без психиатрической экспертизы.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".