Ефремову продлили домашний арест до 22 января

— Пресненским районным судом города Москвы продлён срок содержания под домашним арестом в отношении Михаила Ефремова на шесть месяцев с момента поступления уголовного дела в суд, — говорится в сообщении.

По словам адвоката потерпевшей стороны Александра Добровинского, суд отказал в просьбе разрешить Ефремову двухчасовые прогулки. Также сегодня рассматривалось ходатайство о признании Ирины Стеховой, гражданской жены погибшего Сергея Захарова, потерпевшей, но его тоже отклонили.

Адвокат Ефремова: Если бы я свою позицию рассказал, он бы давно срок получил Сегодня проходят предварительные слушания по делу о смертельном ДТП в центре Москвы.

Напомним, резонансное ДТП с участием пьяного Михаила Ефремова произошло вечером 8 июня. Его автомобиль выехал на встречную полосу движения в центре Москвы и протаранил фургон, водитель которого позже скончался в больнице. Против Ефремова возбудили уголовное дело, а суд отправил его под домашний арест на два месяца. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. Сегодня, 30 июля, в Пресненском суде Москвы начали рассматривать резонансное дело. Известный адвокат Леонид Ольшанский не исключает, что защита актёра Михаила Ефремова может "достать туз из рукава".