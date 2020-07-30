Стали известны жуткие подробности о том, как жена рэпера Энди Картрайта пыталась скрыть его тело

Супруга рэпера, участника Versus Battle Энди Картрайта (Александр Юшко), расчленившая его тело, совершала с останками такие манипуляции, от которых холодеет кровь. Как стало известно Лайфу из собственного источника, она постирала некоторые внутренние органы мужчины в стиральной машинке, а запах пыталась скрыть при помощи соли. Причём помогала в этом её мать.

По версии жены рэпера, её муж впал в депрессию из-за того, что у него пропал источник дохода на фоне пандемии коронавируса. А пара привыкла жить на широкую ногу. К примеру, снимать в Санкт-Петербурге квартиру с отдельным кабинетом. Рэпер якобы стал на фоне этого употреблять наркотики. Шприц с запрещённым средством, от передозировки которого скончался Энди, девушка будто бы выкинула.