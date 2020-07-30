Стали известны жуткие подробности о том, как жена рэпера Энди Картрайта пыталась скрыть его тело

Супруга рэпера, участника Versus Battle Энди Картрайта (Александр Юшко), расчленившая его тело, совершала с останками такие манипуляции, от которых холодеет кровь. Как стало известно Лайфу из собственного источника, она постирала некоторые внутренние органы мужчины в стиральной машинке, а запах пыталась скрыть при помощи соли. Причём помогала в этом её мать.
По версии жены рэпера, её муж впал в депрессию из-за того, что у него пропал источник дохода на фоне пандемии коронавируса. А пара привыкла жить на широкую ногу. К примеру, снимать в Санкт-Петербурге квартиру с отдельным кабинетом. Рэпер якобы стал на фоне этого употреблять наркотики. Шприц с запрещённым средством, от передозировки которого скончался Энди, девушка будто бы выкинула.
Адвокат озвучил две версии, почему жена Энди Картрайта могла расчленить тело рэпераЮрист предполагает, что в этом деле не обойтись без психиатрической экспертизы.
Результаты теста на наличие наркотических веществ в организме музыканта будут известны только завтра. При этом на его останках нет колото-резаных травм и следов, характерных для наркоманов. В отношении его жены и её матери пока не принято никаких мер, они проходят по делу в качестве свидетелей.
Опубликованы фото из квартиры, где жена расчленила тело Энди Картрайта. Останки она хранила в холодильникеПо предварительным данным, женщина находилась под действием запрещённых веществ и осознала всю трагедию только тогда, когда их действие прекратилось.
Напомним, расчленённое тело Энди Картрайта — рэпера и участника Versus Battle — обнаружили 29 июля вечером в квартире в Санкт-Петербурге. Супруга 30-летнего музыканта задержана. По её версии, рэпер умер от передозировки, а она не захотела для любимого такой бесславной кончины и решила избавиться от тела. Марина призналась, что пилила труп мужа четыре дня. При этом друзья Картрайта говорят, что он никогда не баловался наркотиками, а вот алкоголь употреблял, жену же музыканта Марину характеризуют как хорошую мать и хозяйку. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".