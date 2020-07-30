"Захаров жив!" Фанатки Ефремова выдали новые "сенсации" о смертельном ДТП

Видео © LIFE

В Пресненском суде Москвы сегодня проходило заседание по делу о смертельном ДТП, которое устроил актёр Михаил Ефремов. Но настоящие страсти разгорелись не внутри, а снаружи здания. У ворот собрался "народный ареопаг", на котором выдвигались удивительные версии по поводу аварии.

Самые невероятные сценарии выдвигали фанатки Ефремова. Чтобы оправдать своего кумира, женщины с пеной у рта доказывали, что машину их идола в ту злополучную ночь похитили, самого Ефремова накачали наркотиками и алкоголем, а затем даже душили. Оппозиционный лагерь, жаждущий возмездия, требовал объяснить, почему же тогда артист не сообщил об этом полиции. Фанаты ответа на заковыристый вопрос не находят.

— Я веду трезвый образ жизни, и меня никто не может "накачать", — говорит одна из наиболее ярых борцов за справедливость.

Видео © LIFE

Во время спора были озвучены ещё более неожиданные версии. Фанатки Ефремова верят, что водитель фургона Сергей Захаров всё ещё жив. По мнению одной из поклонниц артиста, "его видели живым с охраной! Он заходил 26 июля на "Одноклассники!".