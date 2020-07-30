"Захаров жив!" Фанатки Ефремова выдали новые "сенсации" о смертельном ДТП

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В Пресненском суде Москвы сегодня проходило заседание по делу о смертельном ДТП, которое устроил актёр Михаил Ефремов. Но настоящие страсти разгорелись не внутри, а снаружи здания. У ворот собрался "народный ареопаг", на котором выдвигались удивительные версии по поводу аварии.
Самые невероятные сценарии выдвигали фанатки Ефремова. Чтобы оправдать своего кумира, женщины с пеной у рта доказывали, что машину их идола в ту злополучную ночь похитили, самого Ефремова накачали наркотиками и алкоголем, а затем даже душили. Оппозиционный лагерь, жаждущий возмездия, требовал объяснить, почему же тогда артист не сообщил об этом полиции. Фанаты ответа на заковыристый вопрос не находят.
— Я веду трезвый образ жизни, и меня никто не может "накачать", — говорит одна из наиболее ярых борцов за справедливость.
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Во время спора были озвучены ещё более неожиданные версии. Фанатки Ефремова верят, что водитель фургона Сергей Захаров всё ещё жив. По мнению одной из поклонниц артиста, "его видели живым с охраной! Он заходил 26 июля на "Одноклассники!".
"За рулём был каскадёр от спецслужб". Поклонница Ефремова удивила новой версией по поводу роковой аварииСвои доводы поклонница теории заговора аргументировала заявлениями Никиты Джигурды.
Впрочем, у следствия другая версия. Авария в центре российской столицы с участием пьяного Михаила Ефремова произошла поздно вечером 8 июня. Водитель автомобиля, в который влетел внедорожник актёра, скончался в больнице. Теперь артисту грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. На время следствия суд отправил Ефремова под домашний арест на два месяца. В рамках расследования возбуждено дело о сбыте наркотиков. Их нашли в крови актёра.