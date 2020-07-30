Книги "понятны людям, преступившим закон". Эксперт объяснила литературный выбор российских заключённых

Литературный выбор заключённых в пользу отечественной классики объясняется тем, что события, эмоции и переживания, передаваемые в произведениях, понятны тем, кто преступил закон. Так считает кандидат филологических наук, литературовед Мария Данилевская.

Напомним, ранее ФСИН назвала самые популярные книги у заключённых. В первую тройку вошли "Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова, "Преступление и наказание" Фёдора Достоевского, а также "Граф Монте-Кристо" Александра Дюма.

— Во-первых, тут сильные эмоциональные составляющие. Герои испытывают исключительные сильные переживания. Во-вторых, эти переживания связаны с отношениями с совестью, волей, свободой, законом, милосердием, жестокостью и так далее. То есть это нетривиальные, но в то же время архетипические переживания, которые, наверное, понятны людям, преступившим закон, — объяснила Данилевская в беседе с Лайфом.

Филолог отметила, что при выборе арестантами книг сказывается тема суда и милосердия, мистики и рока судьбы, на которую они могут уповать. Упомянула она и отношения с Богом, нравственностью и моралью, о которых также рассказывается в произведениях, вошедших в рейтинг самых популярных среди заключённых.

— В "Мастере и Маргарите" неправедное общество, которое оказывается более неправедным, чем Сатана. Такой выбор мне представляется каким-то внутренне очень логичным, органичным, и слава богу, если это действительно читают и перечитывают, — заключила Данилевская.