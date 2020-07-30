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Опрос показал, сколько россиян не были в отпуске после "коронавирусных каникул"

13% респондентов поделились, что им вообще редко удаётся отдыхать.

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Только 16% опрошенных россиян успели съездить в отпуск после отмены режима самоизоляции в Москве и большинстве других регионов России. Соответствующий опрос провела компания Blue Sleep.

8% респондентов поделились, что в ближайшее время планируют путешествие. Остальные 76% никуда не ездили и пока не собираются. Также 24% опрошенных рассказали, что предпочитают отдыхать в России, 11% — в Европе, а для ещё 10% — главное, чтобы отпуск был у моря. При этом 13% заявили, что им редко удаётся отдыхать.

Россияне из-за коронавируса стали тратить на отпуск на 20% меньше

В то же время в Москве, Петербурге и Сочи вырос спрос на номера в четырёх и пятизвёздочных отелях.

Также в ходе опроса россиян выяснилось, что 32% респондентов продолжают работать удалённо, а доля тех, кто вернулся в офис, за месяц выросла с 42% до 44%.

Напомним, ранее Лайф сообщал, что после сообщения об открытии Россией авиасообщения отдых в Турции начал дорожать. Больше всего бронирований приходится на период после 10 августа. В основном россияне покупают туры на семь или десять дней, особой популярностью пользуются четырёхзвёздочные гостиницы.

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