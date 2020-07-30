Делегацию Украины в контактной группе по Донбассу возглавил первый экс-президент

Первый президент Украины Леонид Кравчук назначен главой украинской делегации в трёхсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе вместо другого бывшего лидера Незалежной Леонида Кучмы. Соответствующий указ подписал нынешний глава государства Владимир Зеленский.
— Я принял решение: если смогу что-то сделать, чтобы ускорить мир в Донбассе, я это буду делать до последнего вздоха. Вот почему я и согласился, — заявил Кравчук.
Первый президент Украины также оценил работу Зеленского в установлении мира в Донбассе. По его мнению, нынешний лидер Незалежной реанимировал "нормандскую четвёрку" и не боится принимать непопулярные решения.
Кравчук заявил, что рассчитывает на "помощь" России по восстановлению ДонбассаОн также сообщил, что в Незалежной знают, сколько будет стоить восстановление инфраструктуры в регионе.
Ранее сегодня стало известно, что Леонид Кучма прекратил работу в контактной группе по Донбассу в Минске. Зеленский поблагодарил экс-президента Украины за работу, которую назвал чрезвычайно важной и одновременно сложной.