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Делегацию Украины в контактной группе по Донбассу возглавил первый экс-президент

Политик пообещал сделать всё возможное для достижения мира.

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Леонид Кравчук. Фото © Офис президента Украины

Первый президент Украины Леонид Кравчук назначен главой украинской делегации в трёхсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе вместо другого бывшего лидера Незалежной Леонида Кучмы. Соответствующий указ подписал нынешний глава государства Владимир Зеленский.

Я принял решение: если смогу что-то сделать, чтобы ускорить мир в Донбассе, я это буду делать до последнего вздоха. Вот почему я и согласился, — заявил Кравчук.

Первый президент Украины также оценил работу Зеленского в установлении мира в Донбассе. По его мнению, нынешний лидер Незалежной реанимировал "нормандскую четвёрку" и не боится принимать непопулярные решения.

Кравчук заявил, что рассчитывает на "помощь" России по восстановлению Донбасса

Он также сообщил, что в Незалежной знают, сколько будет стоить восстановление инфраструктуры в регионе.

Ранее сегодня стало известно, что Леонид Кучма прекратил работу в контактной группе по Донбассу в Минске. Зеленский поблагодарил экс-президента Украины за работу, которую назвал чрезвычайно важной и одновременно сложной.

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